41*80-25*41+55*29 удобным способом. еще: 29*25+15*6+19*15, 26*18+26*17+14*35! помогите пожалуйста!

Математика
41*80-25*41+55*29 удобным способом. еще: 29*25+15*6+19*15, 26*18+26*17+14*35! помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)41*80-25*41+55*29=(80-25)*41+55*29=55*(41+29)=55*70=3850 2)29*25+15*6+19*15=29*25+15*(19+6)=25*(29+15)=25*44=1100 3)26*18+26*17+14*35= 26*(18+17)+14*35=35*(26+14)=35*40=1400
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