Гнездятся....болот...поселился...деревн....гости....бабушк...нашел..газет...думаю...кукур??з...пятерка...математик...давно не был...зоопарк.Подбери необходимые п редлоги в сочетаниях слов.Вставь и напиши проявленные окончание и...

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Гнездятся....болот...поселился...деревн....гости....бабушк...нашел..газет...думаю...кукур??з...пятерка...математик...давно не был...зоопарк.Подбери необходимые п редлоги в сочетаниях слов.Вставь и напиши проявленные окончание имен существительных.Определи падеж существительных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гнездятся на болоте. Поселился в деревне. Гостил у бабушки. Нашёл в газете. Думаю о кукурузе. Пятёрка по математике. Давно не был в зоопарке. Во всех предложениях-Предложный падеж.
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