Подбери ксловам антоним и синоим . Опомниться,защищать,раззабориться

Литература
Подбери ксловам антоним и синоим . Опомниться,защищать,раззабориться
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонимы: опомниться- вспомнить, защищать-помогать, раззадориться- подбиться. Антонимы: Опомниться забыть, защищать разорять, раззадориться сдерживаться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Из предложенных элементов K,H,Ca,Zn,Se,He,Kr,P,Xe выберете те,которые принадлежат к одной г??уппе.
Ответить
Алгебра
Привет снова! Нужна помощь с уравнением 3(0,9x - 1) - (x + 0,6)= -0,2
Ответить
Математика
Решите пример: 3 23/15 + 7,45 - 1 11/25 - 4 13/75
Ответить
Английский язык
Напишите в этих временах Present Simple, Present Continuous, Present Perfect предложения во всех трёх формах у вас должно получиться 27 предложений
Ответить
Алгебра
Упростите выражения а)у^3√4у^2 где у≥0 б)7а√16/а^2 где а <0
Ответить