Подбери ксловам антоним и синоим . Опомниться,защищать,раззабориться
Литература
Подбери ксловам антоним и синоим . Опомниться,защищать,раззабориться
Ответ(ы) на вопрос:
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Синонимы: опомниться- вспомнить, защищать-помогать, раззадориться- подбиться. Антонимы: Опомниться забыть, защищать разорять, раззадориться сдерживаться
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