Напишите в этих временах Present Simple, Present Continuous, Present Perfect предложения во всех трёх формах у вас должно получиться 27 предложений

Английский язык

Напишите в этих временах Present Simple, Present Continuous, Present Perfect предложения во всех трёх формах у вас должно получиться 27 предложений

Автор: Гость