Напишите в этих временах Present Simple, Present Continuous, Present Perfect предложения во всех трёх формах у вас должно получиться 27 предложений

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Напишите в этих временах Present Simple, Present Continuous, Present Perfect предложения во всех трёх формах у вас должно получиться 27 предложений
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She makes me happy She has making ma happy She mades me happy I do my homework I have doing my homework I did my homework We build a house We have building a house We built a house
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