5 предложений про больницу на казахском языке с переводом точным пожалуйста. Не меньше пяти предложений

Қазақ тiлi
5 предложений про больницу на казахском языке с переводом точным пожалуйста. Не меньше пяти предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Емхана. Адам аурганда міндетті түрде емханага бару керек. Докторлар әр кашан комектеседі. әр адам тегін ем алады. Есханалардін бәрі таза және жана. Докторладын бәрі жаксы,оздеринин миндеттерин жаксы аткарады
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