Что ты должен сделать до того,как написать слово? 7 пунктов.
Русский язык
Что ты должен сделать до того,как написать слово? 7 пунктов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подумать Какие орфограмы Большая буква Абзац или предложение Смысл Кому ты это пишешь Какой знак в конце либо в самом предложении.
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