На основе таблицы составте и запишите связаный ответ в ы форме рассуждения на тему " чем отличаются гласные от согласных"
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На основе таблицы составте и запишите связаный ответ в ы форме рассуждения на тему " чем отличаются гласные от согласных"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гласные звуки возникают в гортани как результат воздействия потока выдыхаемого из легких воздуха на голосовые связки. Не встречая других препятствий, воздушный поток вызывает их дрожание – таким образом появляются голосовые звуки, которые по общепринятой классификации называют гласными.В образовании согласных звуков, в отличие от гласных, голосовые связки не принимают участия или бывают задействованы только частично. При этом воздушный поток проходит через ротовую или носовую полость, образуя шумы – звуки меньшей, по сравнению с голосовыми, силы и длительности. Их называют со-гласными, то есть, проявляющими свои звуковые свойства в сочетании со звуками, образованными при помощи голоса. Гласные певучие, плавные, лёгкозвучные, беспрепятственно исходят изо рта. Согласные создают в речевом аппарате (во рту, языком) звуковой барьер, как будто спотыкаются обо всё, что есть во рту (нёбо, зубы, язык, дёсны, губы).
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