Даю 50 б!! 1-что значит быть выдающимся человеком? 2-Россия дала миру много талантл??вых и гениальных людей.Подготовьте короткое сообщение об одном из них. 3-Как вы думаете,легко ли жить выдающимся людям? 4-Подумайте,какие ...

Гость: Гость:

1)Быть талантливым,преуспевать в какой-то сфере деятельности. это человек который от слова "Выдал" тоесть чегото добился. Само слово за себя говорит. 2)Пушкин,Есенин,Толстой.Их великолепные произведения переведены на многие языки. 3)Нелегко. Потому что чем талантливее человек и чем больше преуспевает в своей отросли,тем больше ему нужно работать чтоб всегда быть на высоте! 4)Целеустремленность,терпимость в достижении нужной цели. ответственность.