Что такое поэтический синтаксис
Литература
Что такое поэтический синтаксис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поэтический синтаксис - это система специальных средств построения речи, способствующих усилению ее образной выразительности. Изобразительные средства в поэтическом синтаксисе называют фигурами поэтической речи: повтор, анафора, эпифора, параллелизм, инверсия. Подробно с объяснением и примерами тут http://skola2.narod.ru/predm/rus/poetsint.html
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Вставьте пропущенные понятия, определив по описанию о каком животном идет речь: ??вляется беспозвоночным животным,населяющим дно озёр. Тело защищ...
Русский язык