Что такое поэтический синтаксис

Литература
Что такое поэтический синтаксис
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поэтический синтаксис - это система специальных средств построения речи, способствующих усилению ее образной выразительности. Изобразительные средства в поэтическом синтаксисе называют фигурами поэтической речи: повтор, анафора, эпифора, параллелизм, инверсия. Подробно с объяснением и примерами тут http://skola2.narod.ru/predm/rus/poetsint.html
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Почему во время плавления температура нагреваемого вещества не повышается?
Ответить
Биология
Вставьте пропущенные понятия, определив по описанию о каком животном идет речь: ??вляется беспозвоночным животным,населяющим дно озёр. Тело защищ...
Ответить
Қазақ тiлi
Фанетический разбор на казахском языке слово Қарақұмық
Ответить
Русский язык
Синоним к слову ветхую
Ответить
Русский язык
Помогите сделать синтаксический разбор сложного предложения . Путешественники д??стигли вершины , откуда увидели внизу долину .
Ответить