Что такое поэтический синтаксис

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Поэтический синтаксис - это система специальных средств построения речи, способствующих усилению ее образной выразительности. Изобразительные средства в поэтическом синтаксисе называют фигурами поэтической речи: повтор, анафора, эпифора, параллелизм, инверсия. Подробно с объяснением и примерами тут http://skola2.narod.ru/predm/rus/poetsint.html