Бывает ли, суффикс к???
Русский язык
Бывает ли, суффикс к???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить задачи. вычисли и запиши ответ. В двух стопках 54 тетради. сколько тетрадей в каждой стопке, если в первой стоаке в 2 раза меньше чем во второй
История
Математика
На зоводе по производству мыла аналитики подсчитали , что цех номер18 в октебре произвел 15% мыла от всего произведеного мыла в четвертом квартале ...
Математика
Один завод выпускает 132 наименования изделий,а другой-на 88 меньше. Во сколько раз больше наименований изделий выпускает первый завод по сравнению...