На зоводе по производству мыла аналитики подсчитали , что цех номер18 в октебре произвел 15% мыла от всего произведеного мыла в четвертом квартале , в ноябре было произведено в 3раза больше, чем в октябре , а в декабре цех прои...

Математика

На зоводе по производству мыла аналитики подсчитали , что цех номер18 в октебре произвел 15% мыла от всего произведеного мыла в четвертом квартале , в ноябре было произведено в 3раза больше, чем в октябре , а в декабре цех произвел 240 кусков мыла.Сколько кусков мыла изготовил цех номер 18 в четвертом квартале ? Помогите пожалуйста срочно надо

Автор: Гость