В двух стопках 54 тетради . Сколько тетрадей в каждой стопке,если в первой стопке в 2 раза меньше тетрадей,чем во второй ?

Гость: Гость:

В первой стопке х во второй стопке 2х всего 54 х+2х=54 3х=54 х=54:3 х= 18 в первой стопке 18*2=36 во второй стопке ================== 2 способ ==================== 1)1+2=3 части всего 2)54:3=18 в первой стопке 3)18*2=36 во второй стопке