Что такое? 1.Биссектриса 2.Медиана 3.Высота
Геометрия
Что такое? 1.Биссектриса 2.Медиана 3.Высота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектриса- проходящая через вершину угла и делящий его пополам. Медиана- это отрезок, соединяющий вершину треугольника с серидиной противоположной стороны.Высота- это отрезок перпендикуляра.
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