Характер Дубровского Младшего в 8-11 главах

Гость: Гость:

Младший,любил играть в азартные игры,тратить деньги,был искринен,в конце у него было чувство грусти,злости. Дубровский старший был обидневшим,добрым,ценил дружбу в отличие от Троекурова,был скорее всего замкнутый.Дубровский не привык сносить обиды. Он мог жестоко мстить своим недругам. Владимиру присуще чувство товарищества. Поймав на дороге приказчика с деньгами для офицера, он не отобрал эти деньги, поскольку сам был некогда гвардейским офицером. О благородстве и доброте Дубровского говорит и тот факт, что все жители бывшего имения отца тут же перешли на его сторону. Но такой жертвы он не смог принять. Дубровский – сильный, смелый, бесстрашный. Вряд ли найдётся тот, кто станет опровергать эти качества у молодого человека. Мы понимаем, что Владимир Дубровский – подобие своего отца: такой же честный, справедливый, порядочный. Если собрать все вышесказанное о Дубровском воедино, то получится образ весьма привлекательный. Именно таким: честным, благородным, смелым, добрым и нежным хотел показать своего героя А. С. Пушкин. Что касается лично нас, то, познакомившись с жизнью и творчеством поэта, мы и самого Пушкина видим именно таким.