Швейную мастерскую привезли 3 рулона ткани во втором рулоне в три раза больше а в третьем рулоне в 5 раз больше ткани чем в первом Сколько всего метров ткани может быть 3 рулонов выберите правильный ответ 145 , 216, 241 ,127

Гость: Гость:

Верный ответ 216.получаем так: обозначим первый рулон переменной x; второй рулон при этом обозначается как 3x(поскольку во втором рулоне в 3 раза больше); а третий как 5х. получаем x+3x+5x; количество иксов = 9; а поскольку мы должны получить натуральное целое число мы должны выбрать из предложенных вариантов число которое делится на 9 без остатка. Из предложенных вариантов на 9 делится только 216. теперь возвращаемся к иксам. x+3x+5x=216; 9x=216; x= 216:9; x= 24. Значит в первом рулоне было 24м. Во втором 72(24х3), а в третьем 120метров(24х5)