Помогите составить синквейн Владимира Дубровского-как сына, как офицера, как француза, как влюбленного Схема: 2 прилагателных 3 глагола фразу синоним
Литература
Помогите составить синквейн Владимира Дубровского-как сына, как офицера, как француза, как влюбленного Схема: 2 прилагателных 3 глагола фразу синоним
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