Решить задачи. вычисли и запиши ответ. В двух стопках 54 тетради. сколько тетрадей в каждой стопке, если в первой стоаке в 2 раза меньше чем во второй

Математика

Решить задачи. вычисли и запиши ответ. В двух стопках 54 тетради. сколько тетрадей в каждой стопке, если в первой стоаке в 2 раза меньше чем во второй

Автор: Гость