Решить задачи. вычисли и запиши ответ. В двух стопках 54 тетради. сколько тетрадей в каждой стопке, если в первой стоаке в 2 раза меньше чем во второй
Математика
Решить задачи. вычисли и запиши ответ. В двух стопках 54 тетради. сколько тетрадей в каждой стопке, если в первой стоаке в 2 раза меньше чем во второй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54/2=27 54-27=27 ответ27 т в одной стопке и 27т во второй
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