Фанетический разбор на казахском языке слово Қарақұмық
Қазақ тiлi
Фанетический разбор на казахском языке слово Қарақұмық
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қарақұм-7 әріп,7дыбыс,3 буын. Қ-д/сыз,қатаң. а-д/ты,жуан,ашық,езулік. р-д/сыз,үнді. а- д/ты,жуан,ашық,езулік. қ -д/сыз,қатаң. ұ-д/ты,жуан,қысаң,еріндік. м-д/сыз,үнді
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Помогите сделать синтаксический разбор сложного предложения . Путешественники д??стигли вершины , откуда увидели внизу долину .
Русский язык
Математика
Решить задачи. вычисли и запиши ответ. В двух стопках 54 тетради. сколько тетрадей в каждой стопке, если в первой стоаке в 2 раза меньше чем во второй
История