Помогите сделать синтаксический разбор сложного предложения . Путешественники д??стигли вершины , откуда увидели внизу долину .

Русский язык
Помогите сделать синтаксический разбор сложного предложения . Путешественники д??стигли вершины , откуда увидели внизу долину .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путешествиники ( сущ,) достигли ( гл ) вершины (дополн) увидели ( гл ) внизу ( нарч ) долину ( дополн) ( повеств, невосклц, сложн, распр,осложн глаголами) Схема [-=,=]
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