Почему во время плавления температура нагреваемого вещества не повышается?
Физика
Почему во время плавления температура нагреваемого вещества не повышается?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вся поступающая энергия идет на разрыв связей в твердом веществе
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