Вставьте пропущенные понятия, определив по описанию о каком животном идет речь: ??вляется беспозвоночным животным,населяющим дно озёр. Тело защищено раковиной, состоящей из двух створок, которая служит наружным скелетом. Тел...
Биология
Вставьте пропущенные понятия, определив по описанию о каком животном идет речь: ??вляется беспозвоночным животным,населяющим дно озёр. Тело защищено раковиной, состоящей из двух створок, которая служит наружным скелетом. Тело не имеет головы, но есть нога с брюшной стороны. Нога помогает ей закапываться в ил и ползти на короткие расстояния. К тому же типу, что и это животное относятся организмы, раковина которых похожа на спираль, как пример:_______________________________а также и те, нога которых разделена 8 - 10 щупалец, пример:_______________________ .Называется это животное_______, ученые отнесли его к царству:_____________ классу:___________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Улитка; 2) Осьминог; 3) Моллюск; 4) Животные; 5) Моллюски.
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