Вставьте пропущенные понятия, определив по описанию о каком животном идет речь: ??вляется беспозвоночным животным,населяющим дно озёр. Тело защищено раковиной, состоящей из двух створок, которая служит наружным скелетом. Тел...

Биология

Вставьте пропущенные понятия, определив по описанию о каком животном идет речь: ??вляется беспозвоночным животным,населяющим дно озёр. Тело защищено раковиной, состоящей из двух створок, которая служит наружным скелетом. Тело не имеет головы, но есть нога с брюшной стороны. Нога помогает ей закапываться в ил и ползти на короткие расстояния. К тому же типу, что и это животное относятся организмы, раковина которых похожа на спираль, как пример:_______________________________а также и те, нога которых разделена 8 - 10 щупалец, пример:_______________________ .Называется это животное_______, ученые отнесли его к царству:_____________ классу:___________

Автор: Гость