У двух мужиков 35 овец. У одного на 9 овец больше, чем у другого. Сколько у каждого?

Математика
У двух мужиков 35 овец. У одного на 9 овец больше, чем у другого. Сколько у каждого?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть у другого будет х, тогда у первого - х+9 овец. Всего 35 овец. х + х + 9 = 35 2х = 26 х = 13 Значит, у второго 13 овец, а у первого 22 овцы.
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