Что такое синоним? Русский язык
Русский язык
Что такое синоним? Русский язык
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синоним это противоположные по смыслу слова
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