Сколько лет земле ? ответьте срочно

История
Сколько лет земле ? ответьте срочно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
150000000лет ей сейчас
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Даю 50 б!! 1-что значит быть выдающимся человеком? 2-Россия дала миру много талантл??вых и гениальных людей.Подготовьте короткое сообщение об о...
Ответить
Математика
У двух мужиков 35 овец. У одного на 9 овец больше, чем у другого. Сколько у каждого?
Ответить
Русский язык
Справочное пособие по русскому языку 4 класс Узорова Нефедова Страница 98 упражнение 179 сланение и падеж у существительных
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста А(2;2√3)
Ответить
Литература
Что такое поэтический синтаксис
Ответить