Построй в тетради фигуру которая вмещает столько же клеток что и данная фигура но имеет другую форму ______ I_ I_ 5 клеток I_ I_ 5 клеток I_ I_ 5 клеток I______I 5 клеток

Математика

Построй в тетради фигуру которая вмещает столько же клеток что и данная фигура но имеет другую форму ______ I_ I_ 5 клеток I_ I_ 5 клеток I_ I_ 5 клеток I______I 5 клеток

Автор: Гость