Чому оздоровчі системи називають саме системами а не скажімо правилами?
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Чому оздоровчі системи називають саме системами а не скажімо правилами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оздоровлення -тривалий процес. Його тривалість, довжиною у життя. Усі його складові -то є деталі однієї системи,що його рухають. Якщо, скажімо,"викинути" один із складників,система перестане працювати(мається на увазі людина не оздоровлюватиметься цілком,не доссягне повного стану "здоровий")
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