Чому оздоровчі системи називають саме системами а не скажімо правилами?

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Оздоровлення -тривалий процес. Його тривалість, довжиною у життя. Усі його складові -то є деталі однієї системи,що його рухають. Якщо, скажімо,"викинути" один із складників,система перестане працювати(мається на увазі людина не оздоровлюватиметься цілком,не доссягне повного стану "здоровий")