В двух вагонах поезда ехали 65 пассажиров.На станции из первого вагона вышли 3 чело??ека, из второго - в 4 раза больше. После этого в вагонах пассажиров стало поровну.Сколько пассажиров было в каждом вагоне до остановки поезда?
Математика
В двух вагонах поезда ехали 65 пассажиров.На станции из первого вагона вышли 3 чело??ека, из второго - в 4 раза больше. После этого в вагонах пассажиров стало поровну.Сколько пассажиров было в каждом вагоне до остановки поезда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 вышло из первого вагона 12 вышло из второго вагона(потому что сказано, что во втором вышло в 4 раза больше чем в первом, т.е 3*4=12) 12+3=15 Всего вышло 65-15=50 осталось 50/2=25 В каждом вагоне сейчас 25+3=28 людей было в первом вагоне 25+12=37 людей было во втором вагоне
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