РУССКИЙ ЯЗЫК 7 КЛАСС Прочитайте предложения. Замените двусоставные предложения ??дносоставными с главным членом,выраженным безличным глаголом. 1.Приближался рассвет. 2.Наступает вечер. 3.В этот солнечный день все хорошо раб...

Русский язык
РУССКИЙ ЯЗЫК 7 КЛАСС Прочитайте предложения. Замените двусоставные предложения ??дносоставными с главным членом,выраженным безличным глаголом. 1.Приближался рассвет. 2.Наступает вечер. 3.В этот солнечный день все хорошо работали. 4.Мы долго не хотели уходить из зимнего леса. 5.Мой друг по вечерам не сидит дома. 6.От волнения мы долго не спали. 7.У меня лихорадка. 8.У больного тошнота. 9.У него озноб. 10.Он не здоров. ПОМОГИТЕ,ПЖ!!1 СРОЧНОООООООООООООООООООООО!!1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Светало. Вечереет. В этот солнечный день всем хорошо работалось. Долго не хотелось уходить из зимнего леса. И т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
5 предложений про больницу на казахском языке с переводом точным пожалуйста. Не меньше пяти предложений
Ответить
Русский язык
Надо написать,10 глаголов в пр.времени.(и указать спряжение)
Ответить
Другие предметы
Чому оздоровчі системи називають саме системами а не скажімо правилами?
Ответить
Биология
Функции отделов вегетативной нервной системы
Ответить
Математика
Построй в тетради фигуру которая вмещает столько же клеток что и данная фигура но имеет другую форму ______ I_ I_ 5 клеток I_ I_ 5 клеток I...
Ответить