РУССКИЙ ЯЗЫК 7 КЛАСС Прочитайте предложения. Замените двусоставные предложения ??дносоставными с главным членом,выраженным безличным глаголом. 1.Приближался рассвет. 2.Наступает вечер. 3.В этот солнечный день все хорошо раб...

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РУССКИЙ ЯЗЫК 7 КЛАСС Прочитайте предложения. Замените двусоставные предложения ??дносоставными с главным членом,выраженным безличным глаголом. 1.Приближался рассвет. 2.Наступает вечер. 3.В этот солнечный день все хорошо работали. 4.Мы долго не хотели уходить из зимнего леса. 5.Мой друг по вечерам не сидит дома. 6.От волнения мы долго не спали. 7.У меня лихорадка. 8.У больного тошнота. 9.У него озноб. 10.Он не здоров. ПОМОГИТЕ,ПЖ!!1 СРОЧНОООООООООООООООООООООО!!1

Автор: Гость