Решите уравнения,14.737-(11.751+к)=715,и 14.737-11.751+к = 715
Математика
Решите уравнения,14.737-(11.751+к)=715,и 14.737-11.751+к = 715
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 14.737-(11.751+к)=715 14.737-11.751-к=715 2.986-к=715 -к=715-2.986 -к=712.014 к=-712.014 2) 14.737-11.751+к=715 2.986+к=715 к=715-2.986 к=712.014
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