Упростите выражения а)у^3√4у^2 где у≥0 б)7а√16/а^2 где а lt;0
Алгебра
Упростите выражения а)у^3√4у^2 где у≥0 б)7а√16/а^2 где а lt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если у≥0, то у³√4у²=у³*2у=2у⁴. Если а <0, то 7а√16/а²=7а*(-4/а)=-28
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