Решите пример: 3 23/15 + 7,45 - 1 11/25 - 4 13/75
Математика
Решите пример: 3 23/15 + 7,45 - 1 11/25 - 4 13/75
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот,нашла в готовых домашних заданиях (там всегда есть)
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