Из предложенных элементов K,H,Ca,Zn,Se,He,Kr,P,Xe выберете те,которые принадлежат к одной г??уппе.
Химия
Из предложенных элементов K,H,Ca,Zn,Se,He,Kr,P,Xe выберете те,которые принадлежат к одной г??уппе.
Ответ(ы) на вопрос:
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1-ая группа: H, Na 2-ая группа:Ca, Zn 5-ая группа: P 6-ая группа: Se 8-ая группа: He, Xe, Kr
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