Из предложенных элементов K,H,Ca,Zn,Se,He,Kr,P,Xe выберете те,которые принадлежат к одной г??уппе.

Химия

Из предложенных элементов K,H,Ca,Zn,Se,He,Kr,P,Xe выберете те,которые принадлежат к одной г??уппе.

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