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42 км 506м +8 км 484м=
Математика
42 км 506м +8 км 484м=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
42 км 506м +8 км 484м= 50км 990м
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