Решите плиииз 7у+у-12=28
Математика
Решите плиииз 7у+у-12=28
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легко блин даже первоклашка знает 8y-12=288y=28+12 8y=40y= 40:8y=5
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