(x+7)×?=5x+35 помогите пожайлуста нужно заменить рамочки так чтобы равенство вырожало распределительное свойство умножения

Математика

(x+7)×?=5x+35 помогите пожайлуста нужно заменить рамочки так чтобы равенство вырожало распределительное свойство умножения

Автор: Гость