(x+7)×?=5x+35 помогите пожайлуста нужно заменить рамочки так чтобы равенство вырожало распределительное свойство умножения
Математика
(x+7)×?=5x+35 помогите пожайлуста нужно заменить рамочки так чтобы равенство вырожало распределительное свойство умножения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы было правильное равенство нужно вместо знака вопроса поставить число 5
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