Напишите уравнения электролитической диссоциации: а)K3[Fe(CN)6] б) [Ag(NH3)2]CL. в) Н2[SiCl6]. Пожалуйста напишите, только по подробней
Химия
Напишите уравнения электролитической диссоциации: а)K3[Fe(CN)6] б) [Ag(NH3)2]CL. в) Н2[SiCl6]. Пожалуйста напишите, только по подробней
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая схема будет диссоциация на внешнюю и внутреннюю сферы Вторая схема будет диссоциация внутренней сферы а) б) в)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Помогите пж. Напишите сочинение на тему ,,Летние радости" всего от 8 предложений. Помогите прошу Заранее спасибо.
Математика
С какой степенью числа 10 по порядку величины сравнимо расстояние от Земли до луны, приближенно равное 356 400км???
Физика