Диффузия что это такое

Физика
Диффузия что это такое
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Гость:
Смешивание веществ или Диффу́зия — процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого
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