Диффузия что это такое
Физика
Диффузия что это такое
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смешивание веществ или Диффу́зия — процесс взаимного проникновения молекул или атомов одного вещества между молекулами или атомами другого
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