Запишіть речення. Розставте розділові знаки в ньому. Виконайте синтаксичний розб??р речення. Виділене слово розберіть морфологічно. Золотими хлібами дзвенить українська земля заквітчана молодими садами.
Українська мова
Запишіть речення. Розставте розділові знаки в ньому. Виконайте синтаксичний розб??р речення. Виділене слово розберіть морфологічно. Золотими хлібами дзвенить українська земля заквітчана молодими садами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золотими хлібами дзвенить українська земля, заквітчана молодими садами.
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