Скажите пожалуйста гимн Москвы

Гость: Гость:

Я по свету немало хаживал,Жил в землянке, в окопах, в тайге,Похоронен был дважды заживо,Знал разлуку, любил в тоске. Но Москвою привык я гордиться И везде повторял я слова: Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!Я люблю подмосковные рощиИ мосты над твоею рекой,Я люблю твою Красную площадьИ кремлёвских курантов бой.В городах и далёких станицах О тебе не умолкнет молва, Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!Мы запомним суровую осень,Скрежет танков и отблеск штыков,И в веках будут жить двадцать восемьСамых храбрых твоих сынов.И врагу никогда не добиться,Чтоб склонилась твоя голова, Дорогая моя столица, Золотая моя Москва!