Валентности свинца в соединениях равны || и |V.Составьте формулы его кислородных соединений и рассчитайте относительные молекулярные массы этих веществ.
Химия
Валентности свинца в соединениях равны || и |V.Составьте формулы его кислородных соединений и рассчитайте относительные молекулярные массы этих веществ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если свинец двухвалентен, то: II II PbO. M=207+16=223 Если свинец обладает валентностью IV, то: IV II PbO2. M=207+16·2=249
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