Валентности свинца в соединениях равны || и |V.Составьте формулы его кислородных соединений и рассчитайте относительные молекулярные массы этих веществ.

Химия

Валентности свинца в соединениях равны || и |V.Составьте формулы его кислородных соединений и рассчитайте относительные молекулярные массы этих веществ.

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