Валентности свинца в соединениях равны || и |V.Составьте формулы его кислородных соединений и рассчитайте относительные молекулярные массы этих веществ.

Химия
Валентности свинца в соединениях равны || и |V.Составьте формулы его кислородных соединений и рассчитайте относительные молекулярные массы этих веществ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если свинец двухвалентен, то:    II   II   PbO.  M=207+16=223 Если свинец обладает валентностью IV, то:    IV II   PbO2.   M=207+16·2=249
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