Помогите сделать текст кратко и ответить на 2вопрос
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Помогите сделать текст кратко и ответить на 2вопрос
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)Повстречались прилагательные и причастиями.И захотели причастия жить с прилагательными,но прилагательные не хотели сними жить и отправили их к глаголам.Но причастия не хотят уходить от прилагательных,к глаголам.1)Причастия особая форма глагола,которая обзначает признак предмета по действию,но отвечающая на воросы прилагательного.Обладает свойствами как глаголы(образ.с помщ.его корня)так и им.прилагат.(образ.с помощ. его окончан.)
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