Помогите пж. Напишите сочинение на тему ,,Летние радости" всего от 8 предложений. Помогите прошу Заранее спасибо.

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Летние радости. летом люди делают очень много дел. для детей главная радость,это гуляние, катание на велосипеде. учёные выявили что-то человек больше всего двигается. взрослые же всё время одинаково двигаются.они двигаются,идут на работу в магазин,домой. они двигаются.они одинаково. но а тётеньки женщины которые хотят похудеть бегают каждый день примерно по20км. также много двигаются спортсмены. они та прибегают по 300км в день. в пятом классе по биологии есть тема. что жизнь без движения не возможна. двигается всё.земля, люди, облака,насекомые, рыбы,птицы все животные.