Морфемный разбор слова толковых
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Морфемный разбор слова толковых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
толк — корень ов — суффикс ый — окончание толков — основа слова
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