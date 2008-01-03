(4.3-1.08) 0.1+(40-8.4)*0.1)*100
Алгебра
(4.3-1.08) 0.1+(40-8.4)*0.1)*100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4.3-1.08) 0.1+(40-8.4)*0.1)*100=(3.22*0.1+31.6*0.1)*100=(3.22+31.6)*0.1)*100= 34.82*0.1*100=348.2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Задание Fill in the gaps with the Present Continuous.Underline the present(one line) and future (two lines) events. 1.We... ... (have) a party tomo...
Английский язык
выбери и обведи нужную букву. переведи. 1) My pets.... funni. a) am b) is c) are 2) ..... your dog black. a) am b) is c) are 3) My friend... not l...
Алгебра
длина садового участка на 10м больше его ширины. его площадь решили увеличить на 400м(в кв.) для этого длину увеличили на 10м, а ширину на 2м. найт...
Обществознание
Кто произнес эти слова? По какому поводу? 1.Вар,верни лигионы! 2.Какой великий артист погибает! 3. Я хочу быть таким императором,какого сам бы жела...