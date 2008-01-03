(4.3-1.08) 0.1+(40-8.4)*0.1)*100

Алгебра
(4.3-1.08) 0.1+(40-8.4)*0.1)*100
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4.3-1.08) 0.1+(40-8.4)*0.1)*100=(3.22*0.1+31.6*0.1)*100=(3.22+31.6)*0.1)*100= 34.82*0.1*100=348.2
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