Кто произнес эти слова? По какому поводу?1.Вар,верни лигионы! 2.Какой великий артист погибает! 3. Я хочу быть таким императором,какого сам бы желал себе,если бы л подданным.
Обществознание
Кто произнес эти слова? По какому поводу?1.Вар,верни лигионы! 2.Какой великий артист погибает! 3. Я хочу быть таким императором,какого сам бы желал себе,если бы л подданным.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 Ето признес Нерон по потомушто он умерар
Гость:
Август сказал:"Вар,верни лигионы!"До конца дней своих он облачался в траур в годовщину поражения. Иностранные послы были отосланы из Рима, а германские телохранители императора отправлены служить на удаленных островах (впрочем, как это обычно бывает в подобных случаях, не прошло и пяти лет, как они вернулись в императорский дворец). Римский император Нерон сказал:"Какой великий артист погибает!"Последние слова римского императора Нерона, произнесенные им перед самоубийством, — он всю жизнь считал себя по призванию прежде всего актером, а уж затем императором. Цезарь Нерва ТРАЯН Август: "Я хочу быть таким императором,какого сам бы желал себе,если бы л подданным."
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