Катя могла бы собрать я годы с крыжовника за 4 часа. а Таня-за 6 часов. За какое время могли бы собрать крыжовник девочки, если будут работать вместе? помогите пожалуйста!
Математика
Катя могла бы собрать я годы с крыжовника за 4 часа. а Таня-за 6 часов. За какое время могли бы собрать крыжовник девочки, если будут работать вместе? помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катя за 1 час выполняет 1/4 работы Таня - 1/6 работы в 1час 1/4 + 1/6=5/12 работы выполняют дети в 1 час 5/12 раб. - в 1час 1целую раб. - ? час. 1:5/12=12/5=2,4(час)=2ч 24мин. Ответ: за 2,4 часа девочки соберут крыжовник,работая вместе.
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