Катя могла бы собрать я годы с крыжовника за 4 часа. а Таня-за 6 часов. За какое время могли бы собрать крыжовник девочки, если будут работать вместе? помогите пожалуйста!

Математика

Катя могла бы собрать я годы с крыжовника за 4 часа. а Таня-за 6 часов. За какое время могли бы собрать крыжовник девочки, если будут работать вместе? помогите пожалуйста!

Автор: Гость