Что ввозили и вывозили во время правления Екатерины 2
Обществознание
Что ввозили и вывозили во время правления Екатерины 2
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Ввозили материалы для отечественной промышленности (краски), предметы роскоши тонкие сукна, ткани, пряности, бумагу, золотые и серебряные поделки, аптекарские товары. Вывозили меха, лес, смолу, деготь, лен, пеньку, кожу, поташ, холст, сало, мясо, икру. Основными торговыми партнерами были Англия, Голландия, Швеция, Персия, Бухара.
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