Боковая сторона равнобедренного треугольника в два раза больше основания и на 12 см меньше периметра треугольника. Найдите основания треугольника

Геометрия
Боковая сторона равнобедренного треугольника в два раза больше основания и на 12 см меньше периметра треугольника. Найдите основания треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пущай основание будет Х тогда боковая сторона (бедро) будет 2Х И периметр   Р = 2Х + 2Х + Х = 5Х   При этом бедро на 12 меньше периметра, то есть   2Х = Р - 12   Вот и все, ставим вместо Р то, что уже про него знаем   2Х = 5Х - 12   и считаем:   3Х = 12 Х = 4     Задача решена,  основание = 4 см     Ура!))  
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