Боковая сторона равнобедренного треугольника в два раза больше основания и на 12 см меньше периметра треугольника. Найдите основания треугольника
Геометрия
Боковая сторона равнобедренного треугольника в два раза больше основания и на 12 см меньше периметра треугольника. Найдите основания треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пущай основание будет Х тогда боковая сторона (бедро) будет 2Х И периметр Р = 2Х + 2Х + Х = 5Х При этом бедро на 12 меньше периметра, то есть 2Х = Р - 12 Вот и все, ставим вместо Р то, что уже про него знаем 2Х = 5Х - 12 и считаем: 3Х = 12 Х = 4 Задача решена, основание = 4 см Ура!))
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