1.почему в слове течёт окончание ёт 2.почему в слове заливается буква и(суффикс ива) 3.почему пишется ни костёр,ни тёплая подстилка(буквы и),в предложении;Ни костёр,ни тёплая подстилка из сосновых веток не спасали от резкого хо...
Русский язык
1.почему в слове течёт окончание ёт 2.почему в слове заливается буква и(суффикс ива) 3.почему пишется ни костёр,ни тёплая подстилка(буквы и),в предложении;Ни костёр,ни тёплая подстилка из сосновых веток не спасали от резкого холода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-окончание ОТ тк вопрос задаём что делает?и в вопросе окончание Ет значит там окончание ЁТ 2-суффикс ИВА можно проверить(залИть) 3- отрицани и повторение
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