на сколько сумма чисел 8 и 3 больше,чем их разность
Математика
на сколько сумма чисел 8 и 3 больше,чем их разность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сума: 8 + 3 = 11 разница: 8 - 3 = 5 сума - разница: 11 - 5 = 6
Гость:
сумма=8+3=11 разность=8-3=5 на сколько больше: 11-5=6 ответ: 6
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